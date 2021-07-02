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Antalyaspor Kulübünün kuruluşunun 55. yıl dönümü kutlanıyor

02.07.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Kulübünün kuruluşunun 55. yıl dönümü kutlanıyor

Antalyaspor Kulübü, 55. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, bugüne özel hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok fazla beğeni kazandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 Temmuz 1966 yılından bu yana Türk sporuna katkı veren Antalyaspor'umuzun 55'inci kuruluş yılını kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Sevincimiz, mutluluğumuz, ortak sevdamız Antalyaspor'umuzun 55. yaşı kutlu olsun. Zaferlerle, kupalarla dolu nice 55 yıllara." paylaşımında bulundu.

Antalyaspor Kulübü Derneğinden ise "2 Temmuz 1966 tarihinde kurucu başkanımız Atilla Konuk ve arkadaşları tarafından kurulan Antalyaspor'umuzun 55. yılını gururla kutluyoruz. Nice 55 yıllara Antalyaspor." açıklaması yapıldı.

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