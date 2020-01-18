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  4. Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

Antalyaspor ile transfer görüşmesi yapan Lukas Podolski transferi noktalamak için Antalya'ya geliyor.

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Futbol lukas podolski Transfer

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