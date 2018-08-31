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Antalyaspor Mevlüt Erdinç'i 1 yıllığına kiraladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

Başakşehir Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı. Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç'i kiraladı.

Antalyaspor Mevlüt Erdinç'i 1 yıllığına kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Anlatyaspor, aradığı forveti buldu.

Transfer resmileşti ve Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den tecrübeli golcü oyuncu Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir'den 31 yaşındaki golcü oyuncu Mevlüt'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tecrübeli golcü 2017 yılında Hannover'den Medipol Başakşehir'e transfer edilmişti.

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Antalyaspor mevlut erdinc Medipol Başakşehir

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