Antalyaspor Mevlüt Erdinç'i 1 yıllığına kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Anlatyaspor, aradığı forveti buldu.
Transfer resmileşti ve Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den tecrübeli golcü oyuncu Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.
Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir'den 31 yaşındaki golcü oyuncu Mevlüt'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Tecrübeli golcü 2017 yılında Hannover'den Medipol Başakşehir'e transfer edilmişti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)
Beşiktaş'ta Vagner Love Partizan maçının kadrosuna alınmadı!
Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor
Nice, Galatasaray'dan Belhanda'yı kiralamak istiyor!
Fenerbahçe Jailson Marques Siqueira ile anlaştığını resmen açıkladı
Fenerbahçe'de Nuri Şahin transferi sinyali
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum