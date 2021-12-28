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Antalyaspor, Naldo'nun golüyle Giresunspor'u kupadan eledi!

28.12.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor, Giresunspor'u Naldo'nun 87. dakikadaki golüyle Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi.

Antalyaspor, Naldo'nun golüyle Giresunspor'u kupadan eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor, 27. dakikada Houssam Ghacha ile öne geçti.

1-0 biten ilk yarının ardından Giresunspor, 56. dakikada Umut Nayır ile skoru eşitledi. Antalyaspor, 87. dakikada Naldo'nun golüyle öne geçti ve turladı.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına yazdırdı.

Giresunspor'un kupa macerası ise 5. turda sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Giresunspor
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