SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı tek golle geçti! Nuri Şahin'in ekibinden hayati 3 puan

Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı tek golle geçti! Nuri Şahin'in ekibinden hayati 3 puan

04.02.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 29. dakikada bulduğu golle ev sahibi ekip Antalyaspor oldu. İşte detaylar...

Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı tek golle geçti! Nuri Şahin'in ekibinden hayati 3 puan

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 23. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma atılan tek golle Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin tek golünü Antalyaspor adına 29. dakika Fredy kaydetti. Bu sonuçla Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor puanını 24'e yükseltirken, Gaziantep FK 25 puanda kaldı.

HAFTAYA GALATASARAY...

antalyaspor-gaziantep-fk-fotograflar_5fbbbb6

Antalyaspor ligin 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

kart

Gaziantep FK'da karşılaşmanın son bölümünde itirazdan dolayı gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışında kaldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Larsson, Doğukan Sinik, Adriano

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Figueiredo, Ömürcan Artan, Maxim, Markovic, Kitsiou

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, Sivas'ta dondu kaldı!Beşiktaş, Sivas'ta dondu kaldı!
Ali Koç TFF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu!Ali Koç TFF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu!
Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Nuri Şahin Gaziantep FK son dakika Süper Lig ligi nuri ak fk süper li

En Çok Okunan Haberler

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor

Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor

Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay! N'Koudou Beşiktaş logosuz formayla maça çıktı

Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay! N'Koudou Beşiktaş logosuz formayla maça çıktı

Emre Demir sonrası o da gitti! F.Bahçe'de ayrılık

Emre Demir sonrası o da gitti! F.Bahçe'de ayrılık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.