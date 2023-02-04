Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı tek golle geçti! Nuri Şahin'in ekibinden hayati 3 puan

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 23. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma atılan tek golle Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin tek golünü Antalyaspor adına 29. dakika Fredy kaydetti. Bu sonuçla Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor puanını 24'e yükseltirken, Gaziantep FK 25 puanda kaldı.

HAFTAYA GALATASARAY...

Antalyaspor ligin 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gaziantep FK'da karşılaşmanın son bölümünde itirazdan dolayı gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışında kaldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Larsson, Doğukan Sinik, Adriano

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Figueiredo, Ömürcan Artan, Maxim, Markovic, Kitsiou

