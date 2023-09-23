ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Antalyaspor Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kırmızı beyazlılar Corendon Airlines Park'tan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Antalyaspor Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi şimdiden arama motorlarında araştırılıyor. İşte Antalyaspor Samsunspor maçının canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...

ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Samsunspor maçı 23 Eylül 2023 Cumartesi(bugün) oynanacak.

Maç saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Samsunspor maçı beIN Sports2'de canlı olarak ekrana gelecek.

Antalyaspor Samsunspor maçını Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Streek, Larsson, Buksa

Samsunspor: Okan, Schindler, Yunus Emre, Drongelen, Bola, Soner, Tait, Emre, Fofana, Holse, Dimata

Ev sahibi Bitexen Antalyaspor, renktaşı Yılport Samsunspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamadı. 1996/97 sezonundan bu yana Antalyaspor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen ve bu 7 maçta 4 kez galip gelen Samsunspor, rakibine en son ekim 1995'te 2-1 mağlup oldu.

Nuri Şahin göreve geldikten sonra Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı 11 maçın sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini geçen sezon Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada aldı.

