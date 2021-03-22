Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra üç puan kazandı.

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Fredy, Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı'nın golleriyle 3-1 yenen kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti sona erdi.

Ligde en son 22. haftada Gençlerbirliği'ne 31 Ocak'ta konuk olduğu maçı 1-0 kazanan Akdeniz ekibi, ardından oynadığı 8 maçta 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Beşiktaş (1-1), Yukatel Denizlispor (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1), Gaziantep (0-0), Medipol Başakşehir (0-0), Fenerbahçe (1-1), Kasımpaşa (1-1) ile yaptığı karşılaşmalardan beraberlikle ayrıldı.

Ligin 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup olan ve kulüp tarihindeki 13 maçlık en uzun yenilmezlik serisini yitiren Antalyaspor, dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle 8 hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Kırmızı-beyazlı ekip, milli maç dolayısıyla lige verilen aranın ardından 32. haftada 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.