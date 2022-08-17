Trabzonspor, Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ", "Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı, 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı, Bein Sports 1, kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

