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Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

17.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Süper Lig'de bu hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Futbolseverler karşılaşmaya günler kala internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ", "Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı, 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı, Bein Sports 1, kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

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Antalyaspor Trabzonspor
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