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Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin Akdeniz ekibinde son maçına çıkıyor! Herkesi ters köşe yaptı, yeni adresi Hull City

01.06.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 38 puan toplayabilen Antalyaspor'da Nuri Şahin ile yolların ayrılması bekleniyor. 34 yaşındaki teknik adamının ayrılık sonrası yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Şahin'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin Akdeniz ekibinde son maçına çıkıyor! Herkesi ters köşe yaptı, yeni adresi Hull City

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başlamış durumda. Yeni sezonda yalnızca futbolcu değil, teknik direktör anlamında da birçok değişiklik yaşanması beklenirken Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

NURİ ŞAHİN'E VEDA

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Ajansspor'un haberine göre; Akdeniz ekibi, Nuri Şahin ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenilirken, Kırmızı-Beyazlılar'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç teknik adamın yeni adresine dair birçok iddia da ortaya atılmaya devam ediyor.

ACUN ILICALI İSTİYOR

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İstanbul ekibinin hocasının, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçeceği, Nuri Şahin'in kariyerine İngiltere'de devam edeceği de iddialar arasında.

Antalyaspor bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.

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