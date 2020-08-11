Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca, formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş" ifadelerine yer verildi.
Akdeniz ekibi ile 91 maça çıkan Kurtuluş, 4 gol ve 6 asist kaydetti.
Galatasaray, yeni transferini açıkladı
Formada caminin bulunmasını eleştirdi, kulüpten ayrıldı
Acun Ilıcalı'nın takımı dünya devlerini geçti!
Mert Hakan hakkında olay suçlama! ''Yazışmalar var...''
Sosa'ya flaş çağrı ''Trabzon'da bekliyorum''
''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!
TFF 1. Lig ekibinden Quaresma'ya teklif!
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından şok ceza talebi!
Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor
Romelu Lukaku rekor kırdı!
Fenerbahçe'de antrenmanlar devam ediyor
Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu!
Alman devi yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...