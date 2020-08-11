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Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 11.08.2020 18:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yolların ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca, formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz ekibi ile 91 maça çıkan Kurtuluş, 4 gol ve 6 asist kaydetti.

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