Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca, formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz ekibi ile 91 maça çıkan Kurtuluş, 4 gol ve 6 asist kaydetti.

