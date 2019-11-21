Antalyaspor'da 2 eksik

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasında Antalyaspor, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kaybeden Antalyaspor, Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak kötü gidişi durdurmayı hedefliyor. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın görev alacağı ilk maçta kadroda önemli değişiklik yapması bekleniyor. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Yekta ile Harun Kavaklıdere, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Antalyaspor yönetimi karşılaşmada taraftarın tribünde takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Maçın biletleri VIP100, batı tribünü 60, doğu tribünü 40, kale arkası 20, misafir takım tribünü ise 26 liradan satışa çıktı.

(DHA)



