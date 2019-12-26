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  4. Antalyaspor'da tek eksik Charles

Antalyaspor'da tek eksik Charles

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 26.12.2019 10:54 | Son Güncelleme

Antalyasporlu futbolcu Charles, sakatlığı nedeniyle deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da tek eksik Charles

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 17'nci haftasında Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kırmızı beyazlılar teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, Galatasaray deplasmanından puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Charles, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Devrenin son hafta karşılaşması sonrası Antalyasporlu futbolcular yılbaşı tatili nedeniyle izin yapacak. Kırmızı beyazlılar, 3 Ocak'ta devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Antalyaspor'un Regnum Carya Oteli'ndeki hazırlık kampı 12 Ocak'ta sona erecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Charles Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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