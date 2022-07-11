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Antalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajı

11.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajı

Antalyaspor Kulübü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan deniz kazasında yaşamını yitiren eski kulüp yöneticisi Ünal Pala ile eşi Evrim Pala için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde 2016-2018 arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Ünal Pala'nın eşi Evrim Pala ile birlikte geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik. Ünal ve Evrim Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında iş insanı Ünal Pala'nın (52) kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarpmış, kazada Ünal Pala ile eşi Evrim Pala (47) yaşamını yitirmiş, yaralanan 12 yaşındaki kızları Mina ise hastaneye kaldırılmıştı.

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Antalyaspor başsağlığı kaza mesaj tekne

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