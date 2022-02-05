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Antalyaspor'dan Spartak Moskova'ya teşekkür

05.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'dan Spartak Moskova'ya teşekkür

Antalyaspor Kulübü, Luiz Adriano ile Fernando Lucas Martins ilgili paylaşımından dolayı Rusya Premier Lig kulüplerinden Spartak Moskova'ya teşekkür etti.

Spartak Moskova Kulübü, sosyal medya hesabından, eski oyuncuları Adriano ile Martins'in fotoğraflarına yer vererek, "Luiz Adriano ve Fernando, Antalyaspor'da yeniden bir araya geldi. Spartak da nasıl bir ikiliydiler, umarız Türkiye'de başarılı olurlar." paylaşımı yaptı.

Antalyaspor Kulübü de Spartak Moskova Kulübüne sosyal medya hesabından, "Desteğiniz için teşekkür ederiz. Antalya'da da aynı performansı göstereceklerine eminiz." ifadesiyle karşılık verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Brezilyalı forvet oyuncusu 35 yaşındaki Luiz Adriano ile 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i 1,5 yıllığına renklerine bağlamıştı.

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