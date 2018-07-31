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Antalyasporlu futbolcular alacakları ödenmeyince bugün de antrenmana çıkmadı!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 31.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Antalyaspor'da kriz büyüyor. Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve futbolcuların dün akşam saatlerindeki antrenmana çıkmadığı Antalyaspor'da futbolcular, akşam saatlerindeki antrenmana da çıkmadı!

Antalyasporlu futbolcular alacakları ödenmeyince bugün de antrenmana çıkmadı!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Antalyaspor'da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün akşamki antrenmana çıkmama kararı almış ve teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenmanı iptal etmişti.

Kırmızı-beyazlılarda bu akşam saatlerindeki gerçekleştirilmesi planlanan antrenman için de boykot sürdü.

A Spor'un haberine göre futbolcuların, bu akşam saatlerindeki antrenmana da çıkmadı.

Antalyaspor yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

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Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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