Antalyasporlu futbolcular alacakları ödenmeyince bugün de antrenmana çıkmadı!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Antalyaspor'da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün akşamki antrenmana çıkmama kararı almış ve teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenmanı iptal etmişti.

Kırmızı-beyazlılarda bu akşam saatlerindeki gerçekleştirilmesi planlanan antrenman için de boykot sürdü.

A Spor'un haberine göre futbolcuların, bu akşam saatlerindeki antrenmana da çıkmadı.

Antalyaspor yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

