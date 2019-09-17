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Antalyasporlu Gelson Dala'nın annesi vefat etti

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 17.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala için başsağlığı mesajı yayınladı.

Antalyasporlu Gelson Dala'nın annesi vefat etti

Antalyaspor'un Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Angola uyruklu futbolcu Gelson Dala'nın annesi Azente Muondo (63) yaşamını yitirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Jacinto Muondo Gelson Dala'nın annesini kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Azente Muondo'nun vefatı nedeniyle başta oyuncumuz Gelson Dala olmak üzere ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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