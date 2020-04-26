Antalyasporlu Nazım Sangare'nin hedefindeki takım Galatasaray

Galatasaray’da önümüzdeki sezon öncesinde Şener Özbayraklı’nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Ülkesine dönmek isteyen Mariano’nun durumu ise belirsiz. Sambacı da giderse elde sadece Linnes kalıyor. Almanya’dan, 'ligablatt.de' sitesinin haberine göre; Antalyaspor’un 25 yaşındaki milli oyuncusu Nazım Sangare için Türkiye’de büyük bir yarış var. G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon, nabız yokluyor.
Almanya doğumlu futbolcu için Galatasaray’ın favori konumda olduğu yazıldı. Türkiye’de en fazla şampiyonluk yaşayan takım olduğu vurgulanan sarı kırmızılı takımın, futbolcuyu ikna ettiği belirtildi. Ancak Nazım’ın Antalyaspor’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Yani transferin gerçekleşmesi için bonservis bedeli ödenmek zorunda. Antalyaspor ve Galatasaray’ın orta yolu bulması bekleniyor.
Öte yandan Mariano, ESPN Brezilya’ya konuştu. Ülkesine dönmek istediğinin altını çizen Sambacı, "Ülkeme dönmek istiyorum. Ancak menajerim Galatasaray ile de görüşecek ve burada neler olacağını henüz bilemiyoruz" dedi.
(AKŞAM)
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