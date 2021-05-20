Antalyaspor'un "1000"ler sezonu kupa finaliyle noktalandı

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 1000 puan barajını Hes Kablo Kayserispor'a konuk olduğu 34. hafta mücadelesinde aştı. Karşılaşmayı Naldo'nun golüyle 1-0 kazanan kırmızı-beyazlıların lig tarihinde topladığı puan, bu galibiyetle 1002 oldu.

Bu arada, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevinden ayrıldı. 19 Ocak'ta Öztürk'ün istifasıyla boşalan kulüp başkanlığına 23 Şubat'ta Mustafa Yılmaz seçildi.

Antalyaspor, Süper Lig 'de 1000 gol ve 1000 puan barajını aştığı 25. sezonunu Türkiye Kupası finaliyle tamamladı.

Akdeniz ekibi, daha önce Galatasaray ile 3 Mayıs 2000'de finalde karşılaşmış, sarı-kırmızılılara 5-3 yenilerek organizasyonu ikinci bitirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de sezonu tamamladıktan sonra Türkiye Kupası'nda ise 21 yıl sonra ikinci kez final heyecanı yaşadı. Antalyaspor, İzmir'de 18 Mayıs'taki maçta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası 'nı ikinci sırada tamamladı.

Ligde 42 hafta sonunda 9 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 44 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, sezonu 16. sırada bitirdi. Antalyaspor, böylece Süper Lig'de 1016 gole ve 1004 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasında 29 Aralık 2020'de sahasında Hatayspor'a 6-0 kaybeden Antalyaspor, bu maçtan sonra ligde Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya karşı ise beraberlik yaşadı.

- Takımın en skoreri Fredy

Antalyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Fredy, geride kalan sezon 2'si kupa olmak üzere takımına 9 golle katkı sağladı. Angolalı futbolcu, Antalyaspor'un 2020-2021 sezonunda en çok gol atan oyuncusu konumunda yer aldı.

Geçen sezon 38 maçta 3 bin 420 dakika süre alan kaleci Ruud Boffin ise kırmızı-beyazlıların en çok forma giyen oyuncusu oldu.

