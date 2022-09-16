YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. "Antep baklavası" farklı çeşitleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor

"Antep baklavası" farklı çeşitleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor

16.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB tescilli Antep baklavası, klasik, kare, midye, havuç dilimi, fıstık dolma, şöbiyet, tahinli, mor ve soğuk çeşitleriyle beğeniye sunuluyor - Baklava üretimi yapan Levent Aktaş: - "(Mor baklava) İçerisinde yaban mersini, böğürtlen, vişne, ahududu ve mor patlıcana kadar ürünler var. Hiçbir koku ve koruyucu içermiyor"

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen Antep baklavası, son yıllarda farklı çeşitleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan ilk Türk kenti Gaziantep'teki baklava ustaları baklavanın lezzetini çeşitlendirmek adına son yıllarda önemli çalışmalara imza attı.

İlk olarak herkes tarafından bilinen klasik (kare) baklavayı müşterilerin beğenisine sunan ustalar, özellikle son yıllarda yaptıkları AR-GE çalışmalarıyla baklavanın çeşidini artırarak farklı tatlar ortaya çıkarmaya başladı.

Artık baklavacıların menüsünde klasik, kare, midye, havuç dilimi, fıstık dolma, şöbiyet, tahinli, soğuk ve mor baklava bulunuyor.

Kentte 36 yıldır baklava işletmeciliği yapan Levent Aktaş, AA muhabirine, baklavanın Türkiye'de en çok tercih edilen tatlıların başında geldiğini söyledi.

Baklavanın AB tarafından tescil edilmesinin ardından özellikle yurt dışında taleplerin yoğunlaştığını ifade eden Aktaş, son yıllarda her baklavacının farklı bir ürün çıkarmak için AR-GE çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti.

İlerleyen yıllarda onlarca çeşidinin ortaya çıkacağına inandığı anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Mesleğe ilk girdiğimizde birkaç çeşit vardı. Gün geçtikçe yeni çalışmalar ve çeşitlerle tezgahımız şenlenmeye başladı. Şu an da 12-13 çeşit ürün bulunuyor. Bir iki çeşit üzerinde Ar-Ge çalışmamız var. İnşallah ilerleyen günlerde bunlarda tezgahımızda yer alacak. AR-GE çalışmaları kolay olmuyor. Gaziantep kültürüne uygun olması için çalışmalarımızı yapıyoruz."

- "Herkesin damak tadına hitap edecek ürünler var"

Dünyada baklava denilince akla Gaziantep'in geldiğini aktaran Aktaş, Antep baklavasının herkes tarafından beğenilerek tüketildiğini belirtti.

Baklavanın çeşitlenmesinden müşteri ve işletmecilerin de memnun olduğunu dile getiren Aktaş, "Dünyada baklava denilince akla Türkiye, Türkiye'de baklava denilince Gaziantep geliyor. Bir firma patent alınca diğer firmaların yapmama gibi bir durumu yok. Daha önce olmuştu mesela işletmeci tepkiyle karşılaştı. Kendi buluşlarımızı önce kendi tezgahımızda sunuyoruz. İlerleyen günlerde diğer arkadaşlar da isterlerse yapıyorlar. Burada Ahilik kültürü var. Birbirimizin tezgahına müdahale etmiyoruz." diye konuştu.

- Mor baklava tezgahlarda dikkati çekiyor

Kentte işletmecilerin sürekli üretime destek olduğunu kaydeden Aktaş, "Meyveli, cevizli, diyet gibi çeşitlerimiz var. Herkesin damak tadına hitap edecek ürünler var. İsteyenlere karışık kutu yapıyoruz. İnsanlar mutlu oluyor ve işletmeden boş çıkmıyor." dedi.

Tezgahlardaki mor baklavaların dikkati çektiğine işaret eden Aktaş, "İçerisinde yaban mersini, böğürtlen, vişne, ahududu ve mor patlıcana kadar ürünler var. Hiçbir koku ve koruyucu içermiyor. Protein ve antioksidan bakımından daha faydalı bir ürün. Mor baklava insan vücuduna faydalıdır. Bu ürünün nasıl yapıldığını ve içerisinde neler olduğunu yaptığımız el broşürleriyle gelen müşterilere gösteriyoruz. İçerisinde yüzde yüz kırmızı meyvelerin özü var." diye konuştu.

Müşterilerden İbrahim Zeren de daha önce kentteki baklava çeşitlerini birçok kez denediğini belirtti.

Mor baklavanın diğer baklava türlerine göre daha güzel olduğunu dile getiren Zeren, "Diğer baklavaların tadına alışıldığı için bu biraz daha farklı. Görünüm ve şekil açısından da güzel. Herkese denemesini tavsiye edebilirim. Dİğer baklavalara nazaran rengi ve tadı değişik. Meyve tadı da alıyorsunuz. Yapanların eline sağlık." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldıGaziantep'te 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı
Medipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlarMedipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlar
Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüSamsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
İşletme Gaziantep baklava

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:31
İkindi
16:01
Akşam
18:45
Yatsı
20:01
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.