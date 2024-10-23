Antep fıstığı kreması tarifi: Antep fıstığı kreması nasıl yapılır?

Antep fıstığı kreması tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak kolayca ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok kısa süren bu tarifi kavanozlara doldurup istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

MALZEMELER 250 gram tuzsuz Antep fıstığı

1 kaşık zeytinyağı

1 kaşık bal ya da şeker

Biraz tuz