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Antep fıstığı kreması tarifi: Antep fıstığı kreması nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 23:00
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Son zamanların en gözde yiyeceği Antep fıstığı kreması tarifi. Yapabildiğiniz her şeyi kendi mutfağınızda yapmayı tercih edenlerdenseniz siz de bu tarifi mutlaka denemeli ve kaydetmelisiniz.

Antep fıstığı kreması tarifi: Antep fıstığı kreması nasıl yapılır?
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Kaç kavanoz 1
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/100gram 90kal

Antep fıstığı kreması tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak kolayca ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok kısa süren bu tarifi kavanozlara doldurup istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 250 gram tuzsuz Antep fıstığı
  • 1 kaşık zeytinyağı
  • 1 kaşık bal ya da şeker
  • Biraz tuz

TARİF

  • Fıstıkları ayıklayın.
  • Fırında ya da tavada biraz kavurun.
  • Kavrulan fıstıkları robotta çekin.
  • Yağ ekleyip karıştırın.
  • Bal ya da şekeri ekleyip karıştırın.
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antep fıstığı tarif
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