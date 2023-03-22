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Antep fıstığı nasıl yazılır, Antep fıstığı yazımı nasıl olmalıdır? Antep fıstığı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

02.03.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde pek çok kelimenin ayrı ya da birleşik mi yazılması gerektiği insanlar tarafından karıştırılabilir. Bitişik yazılması gereken kelimeler bazen ayrı yazılır, yine aynı şekilde ayrı yazılması gereken kelimeler de bitişik yazılır. Böylece yazım yanlışları ortaya çıkar. Yazım yanlışlarına engel olabilmek için kelimelerin doğru yazılış şekli araştırılmalı ve o şekilde yazılmalıdır. Peki, Antep fıstığı yazımı nasıl olmalıdır?

Antep fıstığı nasıl yazılır, Antep fıstığı yazımı nasıl olmalıdır? Antep fıstığı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bilimsel adı "Pistacia Vera" olarak bilinen Antep fıstığı en çok Gaziantep ilinde yetiştirildiği için bu isimle alınır. Antep fıstığı kelimesi özel isim ve cins isimden oluşan bir tamlama kelimedir. Birleşik bir kelime olduğundan dolayı Antepfıstığı şeklinde yazımı da oldukça yaygın olan kelimenin doğru yazılış şekli sıklıkla merak edilir ve araştırılır.

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Antep fıstığı nasıl yazılır?

Yazım yanlışlarıyla ilgili en çok karşılaşılan durumlar arasında bulunan konu ayrı yazılması gereken kelimelerin bitişik yazılmasıdır. Bu kelimelerden biri de Antep fıstığı kelimesidir. Türk Dil Kurumuna göre Antep fıstığı kelimesi ayrı yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Antep fıstığı ayrı mı yazılır konusu kafaları oldukça karıştırır. Kelime bir tamlama olduğu için zaman zaman birleşik yazılsa bile doğru yazım şekli ayrı olmasıdır. Antep özel bir isim olduğundan dolayı cümlenin ortasında bulunsa dahi büyük harfle başlamalıdır. Çünkü Antep bir şehrin adıdır ve bu bağlamda özel isimdir. Antep fıstığı TDK sözlüğünde ayrı bir şekilde yazılması gerektiği görülür. Birleşik olarak kullanıldığı yerlerde kullanım hatası vardır.

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Antep fıstığı bitişik mi yazılır?

Antep fıstığı kelimesinin doğru yazımı için Türk Dil Kurumundan yardım alınabilir. Bu bağlamda TDK'ye göre Antep fıstığı kelimesi bitişik yazılmayan kelimeler arasında yer alır. Antep fıstığı yazımı ayrı olan bir kelimedir. Cümle içerisinde Antepfıstığı şeklinde yazılmış için yanlış yazılmış sayılır. Ayrı yazılan kelimelerin bitişik yazılması yanlış bir kullanım olur. Bu sebepler kelimelerin doğru yazılışlarına dikkat edip kurallara uygun bir şekilde kullanmak gerekir. Antep fıstığı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bu dükkandan ne zaman Antep fıstığı alsam hep taze çıktı.
  • Akşam gelirken marketten yarım kilo Antep fıstığı alır mısın?
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