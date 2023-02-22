Katetmek nasıl yazılır, katetmek yazımı nasıl olmalıdır? Katetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Arapça kökenli "kat" ve Türkçe kökenli "etmek" kelimeleriyle oluşturululan katetmek kelimesi Türkçeleştirilmiş bir ifadedir. Katetmek farklı anlamlara sahip olan "kat" ve "et-" kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Ayrı ayrı ele alındığında farklı anlam oluşturmasına rağmen birleştiğinde tek bir anlama sahip olmaktadır. Katetmek kelimesi anlam bakımından kullanımı oldukça yaygındır. Hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde sık sık kullanılan katetmek kelimesinin nasıl yazıldığı araştırılan kelimeler arasındadır.

Katetmek nasıl yazılır?

Katetmek Türk Dil Kurumuna göre iki farklı anlama sahiptir. Bunlar "kesmek, bölmek" ve "bir yeri aşarak geçmek, yol almak" anlamlarıdır. Kat ve etmek kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan katetmek kelimesi farklı anlama sahiptir. Birleşik yapılı bir kelime olan katetmek ayrı mı yazılır? sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Türkçede normal şartlar altında etmek, eylemek, olmak, kılmak gibi yardımcı fiillerle oluşturulan birleşik fiiller ayrı yazılır. Ancak bazı istisnalar da bulunur. Katetmek de bu istisnalardan birisidir. Katetmek TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre birleşik bir şekilde yazılmalıdır.

Katetmek – Doğru Kullanım

Kat etmek – Yanlış Kullanım

Katetmek bitişik mi yazılır?

Katetmek kelimesi en sık kullanım anlamı ile bir yeri aşmak ve yol almaktır. Birleşik yapılı bir fiil olan katetmek kelimesinin yazımı sık sık karıştırılmakta ve hata yapılmaktadır. Katetmek kelimesi ayrı ayrı yazıldığında cümle yapısında anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. Kat ve etmek kelimeleri birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Ancak bir araya geldiklerinde anlamlı bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazım kılavuzuna göre katetmek yazımı birleşik şekilde olmalıdır. Katetmek doğru yazılışı ile ilgili örnek cümle vermek gerekirse: