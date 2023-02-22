Yeşilsoğan nasıl yazılır, yeşilsoğan yazımı nasıl olmalıdır? Yeşilsoğan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yeşilsoğan nasıl yazılır?

Yeşilsoğan bir sebze türünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Yeşilsoğan iki farklı anlama sahip kelimenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. "Yeşil" ve "soğan" kelimelerinin bir ara gelmesiyle oluşturulmuş birleşik yapılı bir kelimedir. Birleşik yapılı kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu tarz kelimelerin bazıları birleşik bazıları da ayrı yazılmalıdır.

Türk Dil Kurumuna göre yeşilsoğan, taze soğan anlamına gelmektedir. Yeşilsoğanın uç kısımlarında bulunan yeşil renkten ötürü yeşilsoğan adını almıştır. Ayrıca, yeşilsoğan cümle içerisinde isim görevi görmektedir. Birleşik bir kelime olan yeşilsoğanın nasıl yazıldığı merak edilen konular arasındadır. "Yeşilsoğan ayrı mı yazılır?" sorusunun en doğru cevabı ise Türk Dil Kurumu tarafınca açık bir şekilde belirtilmiştir. Yeşilsoğan TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır. Renk isimleriyle oluşturulan kelimeler genellikle ayrı yazılsalar da yeşilsoğan kelimesindeki yeşil, renk anlamından uzaklaşmıştır.

Yeşilsoğan – Doğru Kullanım

Yeşil soğan – Yanlış Kullanım

Yeşilsoğan bitişik mi yazılır?

Yeşilsoğan kelimesi hemen hemen herkes tarafından bilinen ve kullanılan bir kelimedir. Ancak yeşilsoğan yazımı en çok karıştırılan kelimelerdendir. Yeşil ve soğan kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan yeşilsoğan birleşik yapılı bir kelimedir. Birleşik yapılı kelimeler yazımı en sık hataya düşülen kelimelerdendir. Bu sebeple Türkçeyi daha doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmek için nasıl yazıldığı bilinmesi gerekmektedir. Yeşilsoğan yazımı birleşik şekilde olmalıdır. Yeşilsoğan ayrı ayrı yazıldığında vermesi gereken anlam kaybolmakta ve yazım yanlışı olarak sayılmaktadır. Yeşilsoğan doğru yazılışı ile ilgili örnek vermek gerekirse: