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Karmakarışık nasıl yazılır, karmakarışık yazımı nasıl olmalıdır? Karmakarışık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 05:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözlüğünde birçok kelime vardır. Bu kelimelerin bazıları Türkçe kökenli bazıları da farklı kökenlere ait kelimelerden oluşmaktadır. Bunlardan birisi olan karmakarışık Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe sözlüğünde birçok kelime olmasından dolayı bazı yazım yanlışları yapılmaktadır. En sık yazım yanlışı yapılan kelimeler de birleşik yapılı olanlardır. Peki, karmakarışık birleşik kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Karmakarışık nasıl yazılır, karmakarışık yazımı nasıl olmalıdır? Karmakarışık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Karmakarışık kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Oluşum şekli "kar-ma karış-ı-k" şeklinde olan karmakarışık kelimesi birleşik bir sıfattır. Bu şekilde oluşmuş kelimelere birleşik yapılı kelimeler adı verilmektedir. Karmakarışık birleşik yapılı olduğu için yazımı sıklıkla hataya düşülen kelimelerden biridir. Karmakarışık ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılmalıdır kişilerin sıklıkla araştırdığı konular arasındadır.

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Karmakarışık nasıl yazılır?

Karmakarışık kelimesi anlam bakımından sık sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre karmakarışık kelimesi dağınık, düzensiz, çok karışık anlamlarını taşımaktadır. Karmakarışık TDK sözlüğe göre sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda karmakarışık kelimesi mecaz anlamda da kullanımı oldukça yaygındır. Karmakarışık kelimesi mecaz anlamı ise huzursuz, kararsız, karmaşık olarak karşımıza çıkmaktadır. Karmakarışık TDK yazım kılavuzuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır. Bu bağlamda sorulan "Karmakarışık ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabına "hayır" demek mümkündür.

  • Karmakarışık – Doğru Kullanım
  • Karma karışık – Yanlış Kullanım
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Karmakarışık bitişik mi yazılır?

Hem gerçek anlam hem de mecaz anlamda sık sık kullanılan karmakarışık birleşik yapılı bir kelimedir. Türkçeyi daha etkin bir şekilde kullanabilmek için karmakarışık yazımı doğru bir şekilde yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre karmakarışık doğru yazılışı birleşik şekilde olmalıdır. Karmakarışık kelimesi ayrı ayrı yazıldığında cümlede anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. Karmakarışık doğru ve yanlış yazımı ile ilgili örnek vermek gerekirse:

  • Çalıştığı masanın üstü karmakarışık olmuştu. (Doğru Kullanım)
  • Söylediği o sözlerden sonra kafası karmakarışık oldu. (Doğru kullanım)
  • Yaşadığı olaydan sonra karma karışık bir hâldeydi. (Yanlış Kullanım)
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