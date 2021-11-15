Anadolu'nun kucağından yoğurtlu köfteli damak çatlatan bir lezzet: Antep usulü lebeniye çorbası!

Öğle veya akşam öğünlerinde masanıza besleyici, lezzetli ve her zamankinden farklı bir yemek koymak istiyorsanız lebeniye çorbası, en doğru tercihlerden biri olabilir. Peki, Antep usulü lebeniye çorbası nasıl yapılır? Bu muhteşem tarif için doğru yerdesiniz! İşte, lebeniye çorbası tarifinin tüm detayları...

ANTEP USULÜ LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

8 su bardağı su

1 fincan pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

Köftesi için;

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yoğurtlu terbiyesi için;

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı süzme yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

1 su bardağı su

Üzeri için;

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı kuru nane

Köfteleri kızartmak için;

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Bir tencerenin içerisine su ve pirinci koyarak haşlayın.

5 dakika sonra haşlanmış nohutu ekleyerek pişirmeye devam edin.

Geniş bir kaba soğanı rendeleyin.

Üzerine kıyma, karabiber ve tuzu ekleyerek yoğurun.

Yoğurdunuz harcı, misket şeklinde küçük küçük yuvarlayın ve köftelerinizin üzerine bir miktar un serpin.

Bir tavaya bir miktar sıvı yağ koyun. Yağ kızdıktan sonra köfteleri ekleyerek yağda çevirin.

Kızaran köfteleri nohut ve pirincin piştiği tencereye ekleyin.

Ayrı bir kabın içerisinde yoğurdu ve süzme yoğurdu güzelce çırpın.

Daha sonra yumurta ve unu ekleyip biraz karıştırın.

Su ve limon suyunu da ilave ederek güzelce çırpın.

Çırptığınız karışımın içerisine tencerenin içinden aldığınız bir kepçe suyu yavaş yavaş ekleyin. (Yoğurdun kesilmemesi için)

Hazırladığınız bu terbiyenin tamamını yine yavaş yavaş tencereye döküp aralıksız karıştırın.

Kaynamaya başlayan çorbayı bir iki dakika daha ocakta tutup altını kapatın.

Kaynayan çorbaya tuzunu ekleyip karıştırın.

Üzeri için tavaya sıvı yağ koyun. Yağ ısınınca naneyi ilave edin ve karıştırın.

Nanenin kokusu iyice gelince ocaktan alın ve lebeniye çorbasının üzerine dökün.

Sıcak bir şekilde servis edin.

