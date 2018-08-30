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Anthony Joshua Ali Eren ile çalışmayı tercih etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilen İngiliz Anthony Joshua, 22 Eylül tarihinde Rus Alexander Povetkin ile yapacağı karşılaşma için sparring partneri olarak Ali Eren Demirezen’i seçti.

Anthony Joshua Ali Eren ile çalışmayı tercih etti

Geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonluğunu kazanan Olimpiyat boksörümüz Ali Eren Demirezen ile dev maça hazırlanma kararı alan İngiliz boksör tüm dünyayı şaşkınlığa uğratırken, konu hakkında dev promotör Erol Ceylan bir açıklama yaptı. Ceylan, "Dünya şampiyonu Joshua’nın promotörü Eddie Heam ve Joshua ile uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz var. Kendileri Ali’nin maçlarını görmüşler ve onunla antrenman dövşleri yapmaya karar vermişler. Ben de gerekeni yaptım. Ali, son dönemlerde kendisini kat kat aşarak, büyük ilerlemeler kaydetti. Kendisini güç ve tekniğini orada daha iyi ölçme fırsatı bularak, gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu da onun kendisine olan güvenini büyük ölçüde arttıracaktır. Çünkü en geç iki seneye kalmaz Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hazır olacaktır" dedi.

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Ali Eren Demirezen: "Joshua, Türk gibi dövüşecek"

Ali Eren Demirezen, Joshua’nın Türkleri çok sevdiğini ve hiçbir zaman cenk meydanlarından kaçmadığı için bu karşılaşmaya bir Türk ile çalışmaya karar verdiğini belirterek, “Joshua çok mütevazi ve centilmen bir insan. Özellikle sparring dövüşlerinden sonra yaptığımız konuşmalar çok huşona gidiyor. Türkler hiç bir zaman savaş meydanlarından kaçmadığı için bir Türk ile çalışmak istediğini söyledi” açıklamasını yaptı.

Vedat Alyaz: "Ali’nin performansı Joshua ve ekibinin gözlerini kamaştırdı"

Ali Demirezen’in basın danışmanı Vedat Alyaz, bu kampın Ali Eren Demirezen için de iyi bir hazırlık olacağını vurgulayarak, "15 Eylül’de Sergej Werwejko ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Joshua ile iki haftalık bir kamp dönemi planlandı. Bugün 5 rauntluk bir sparring dövüşü yaptılar ve sporcumuz da oldukça iyiydi. Performansı ile Joshua ve ekibinin gözlerini kamaştırdı. Kampın sonuna doğru sparring dövüşleri sekiz raunda kadar çıkacak. Dünyanın en önemli maçının hazırlığını Türklerin yapıyor olması Türk boksu için çok önemlidir. Burada EC BOXİNG başkanı Erol Ceylan’ı tebrik etmek gerekiyor çünkü gerçekten dünyada boks adına çok büyük işlere imza atarak dünya boksunu yönlendirebilecek büyük gücü elinde bulunduruyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Joshua Alexander Povetkin Ali Eren Demirezen

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