Anthony Joshua Ali Eren ile çalışmayı tercih etti

Geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonluğunu kazanan Olimpiyat boksörümüz Ali Eren Demirezen ile dev maça hazırlanma kararı alan İngiliz boksör tüm dünyayı şaşkınlığa uğratırken, konu hakkında dev promotör Erol Ceylan bir açıklama yaptı. Ceylan, "Dünya şampiyonu Joshua’nın promotörü Eddie Heam ve Joshua ile uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz var. Kendileri Ali’nin maçlarını görmüşler ve onunla antrenman dövşleri yapmaya karar vermişler. Ben de gerekeni yaptım. Ali, son dönemlerde kendisini kat kat aşarak, büyük ilerlemeler kaydetti. Kendisini güç ve tekniğini orada daha iyi ölçme fırsatı bularak, gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu da onun kendisine olan güvenini büyük ölçüde arttıracaktır. Çünkü en geç iki seneye kalmaz Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hazır olacaktır" dedi.

Ali Eren Demirezen: "Joshua, Türk gibi dövüşecek"

Ali Eren Demirezen, Joshua’nın Türkleri çok sevdiğini ve hiçbir zaman cenk meydanlarından kaçmadığı için bu karşılaşmaya bir Türk ile çalışmaya karar verdiğini belirterek, “Joshua çok mütevazi ve centilmen bir insan. Özellikle sparring dövüşlerinden sonra yaptığımız konuşmalar çok huşona gidiyor. Türkler hiç bir zaman savaş meydanlarından kaçmadığı için bir Türk ile çalışmak istediğini söyledi” açıklamasını yaptı.