Anthony Modeste'den Galatasaray, Fenebahçe ve Beşiktaş açıklaması

Bundesliga'da Köln forması giyen Anthony Modeste, Alman basınına verdiği röportajda transfer itirafında bulundu. Çin Ligi'nde oynadığı sırada özellikle Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolcu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de teklifler aldığını açıkladı. Modeste, Almanya'dan da başka teklifler almasına rağmen Köln'ü tercih ettiğini anlattı.

Sport Bild'e açıklamalarda bulunan Modeste, paranın kendisi için önemli olmadığını ve mutlu olduğu kulüpte futbol oynadığını belirterek, "İstanbul'un en büyük 3 kulübünden teklifler aldım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beni istedi. Ayrıca Bundesliga'dan Stuttgart ile Schalke'den de teklif almıştım ama benim için paradan önemli olan şey mutluluğum. Köln beni çok istedi, başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama Köln'de oynamak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

