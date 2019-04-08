Anthony Nwakaeme: Nijerya Milli Takımı için bir şansı hak ediyorum

Trabzonspor formasıyla iyi bir performans sergileyen ve son dönemde attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da forma giyebilmek için Çin'den gelen önemli teklifleri elinin tersiyle ittiği belirtilen Nwakaeme, "Nijerya için oynama şansım oldu. Ancak 1 maçlık performansım, milli takımda her zaman ismimin yazılması için yeterli olmadı. Bu futbol ve bazen işler ne kadar zor olursa olsun her zaman planlandığı gibi sonuçlanmıyor. Diğer oyuncuların ilk maçlarının ardından başka şansları oldu. Ancak ben kendimi kanıtlamak için başka fırsat bulamadım. Başka bir şansı hak ediyorum ve 1 maçlık performans, benim uluslararası kariyerimde belirleyici olmamalı" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ÜLKEDE OYNASAM FARKLI OLABİLİRDİ"

Milli takımda forma giymek istediğini yineleyen Anthony Nwakaeme, "Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerde forma giysem belki durum daha farklı olurdu. Belki bu ülkelere göre büyük bir ligde oynamıyorum ve teknik adamların dikkatini çekmiyorum" dedi. Türkiye'deki hayatından memnun olduğunu sözlerine ekleyen Nwakaeme, "Şahsen, hayatım ve kariyerimden memnunum. Ülkem için iyi bir şans ortaya çıkarsa hazırım. Ancak çıkmazsa da kulübümde mutlu olmaya devam edeceğim. Nijerya Milli Takımı'nın formasını giymek benim çocukluk hayalimdi. Kadroya çağrılmazsam da, çağrılanları desteklemeye devam edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

