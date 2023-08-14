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Antik Çağ nasıl yazılır? Antik Çağ ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilbilgisi konuları arasında büyük bir öneme sahip olan başlıklardan biri yazım kurallarıdır. Türkçemizde pek çok farklı yazım kuralı vardır. Bu kurallara harfiyen uymak ve dilimizi güzel bir şekilde kullanmak önemlidir. Yazım konuları arasında bitişik ve ayrı yazılan kelimeler bulunur. Sıklıkla bu kelimelerde imla yanlışı yapılmaktadır. Dilimizde yaygın olarak yazımında hataya düşülen sözcüklerden biri de Antik Çağ kelimesidir. Peki, Antik Çağ nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Antik Çağ kelimesi iki sözcükten meydana gelmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün yazımında sıklıkla kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Antik Çağ yazımı konusunda çelişkiye düşüldüğünde sözlük sitelerinden faydalanılmaktadır. Sözlük siteleri arasında en sık tercih edileni ise Türk Dil Kurumunun çevrimiçi kelime araması yapılabilen güncel sözlük sitesidir. Bu site içerisinde sözcüklerin söyleniş tarzlarından yazım stiline kadar her türlü bilgi yer almaktadır.

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Antik Çağ nasıl yazılır?

Türkçemizde bazı kelimeler ayrı bazıları bitişik yazılırken bazıları ise hem ayrı hem de büyük harf kuralına uyularak yazılmaktadır. Antik Çağ kelimesi ile alakalı birden fazla yazım yanlışı yapılmaktadır. Bunlardan biri sözcüğün bitişik olarak kullanılmasıdır. Diğeri ise baş harfleri ile ilgilidir. Bu noktada "Antik Çağ büyük mü yazılır?" konusu da karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük geçmişte yaşanmış olan bir dönemi anlatmak için kullanılmaktadır. Bu yüzden baş harflerinin her zaman büyük yazılması gerekmektedir. Konuyla ilgili en doğru bilgiler için TDK sözlük sitesinin ziyaret edilmesinde fayda vardır. Bu sitede ayrıca kelimenin manasına da ulaşabilmek mümkündür. Bu bağlamda Antik Çağ TDK’ye göre anlamı şöyledir:

• (Özel İsim/Tarih) Roma ve Eski Yunan medeniyetlerinin gelişip yayıldığı dönem, çağ.

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Antik Çağ ayrı mı yazılır?

Antik Çağ kelimesi hem bir özel isim özelliğini taşımakta hem de tarihi bir olayı anlatmaktadır. Tarihi anlatan ifadeler veya isimlerin doğru bir şekilde yazılması son derece önemlidir. Bu yüzden "Antik Çağ bitişik mi yazılır?" sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Tarihi olayların geçtiği devirleri tabir eden dönem isimleri her zaman ayrı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sözcüğün “Antikçağ” olarak kullanılması doğru değildir. Ayrıca bu kelimeyle ilgili "Antik Çağ küçük mü yazılır?" sorusunu da karşımıza çıkmaktadır. Antik Çağ, bir dönem adı olduğundan baş harflerinin her zaman büyük yazılması gerekmektedir. Yani bu sözcük hem ayrı hem de baş harfleri büyük bir şekilde kullanılmalıdır. Buna göre Antik Çağ doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Antik Çağ (doğru kullanım)
  • Antikçağ (yanlış kullanım)

Ayrıca “antik çağ” şeklindeki küçük harflerle yazılması da yanlış kabul edilmektedir.

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