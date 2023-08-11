EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Teşekkür nasıl yazılır? Teşekkür mü teşekür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Teşekkür nasıl yazılır? Teşekkür mü teşekür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize farklı dillerden gelip zamanla yerleşmiş ve Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Bu kelimeler, yazımında ya da telaffuz edilişlerinde en sık hataya düşülen kelimelerdir. Bunun dışında farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimelerin yazımında da sık olarak hata yapılır. Yazım hatası yapılmasının önüne geçebilmek için bazı Türkçe yazım kuralları oluşturulmuştur.

Türkçede farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile üretilmiş olan birleşik türde kelimeler bulunur. Etmek, olmak, edilmek gibi yardımcı fiillerle oluşturulmuş olan birleşik fiiller için de bazı yazım kuralları vardır. Bu kurallar bir araya gelen kelimelerin uğradığı ses türemelerine ya da düşmelerine göre değişiklik gösterebilir.
Teşekkür kelimesi de etmek fiili ile kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin tek başına kullanımında da sık olarak hata yapılır. Doğru yazılması Türkçe Yazım kurallarına göre yazılması ile mümkün olabilir.

Terk etti nasıl yazılır? Terk etti nasıl yazılır?

Teşekkür nasıl yazılır?

Teşekkür TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük bölümünde isim türünde iki farklı tanıma sahip olan bir kelimedir. Arapça kökenlidir ve dilimize Arapçadan gelmiştir. Yapılan bir iyilik karşısında hissedilen kıvanç ya da gönül borcunu ifade eden anlatan bir kelimedir. Bu kelimenin bir diğer kullanımı da yine isim türündedir. Teşekkür name anlamında da kullanılan bu kelime verilen belgenin de adı olarak kabul edilmiştir. Doğru yazılışı ise iki k harfi kullanılması ile mümkün olabilir. Etmek yardımcı fiili ile birlikte kullanıldığı zaman da ayrı olarak yazılır.

Metcezir nasıl yazılır? Metcezir nasıl yazılır?

Teşekkür mü teşekür mü?

Birçok atasözünde, deyimde ya da birleşik kelimede kullanılan teşekkür yazımında en sık hataya düşülen kelimeler arasında yer alır. Çünkü bu kelimenin içinde yer alan k harfinin bir tane mi yoksa iki tane mi olacağı konusunda tereddütte kalınabilir. Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde de yer alan kullanımına göre teşekkür doğru yazılışı iki k harfi kullanılarak olmalıdır. Aksi takdirde yazım hatası yapılmış olur. Teşekür olarak yazıldığı zaman yazım yanlışı yapılmış olan bu kelime yazılırken iki k harfi kullanılmalıdır.

Malum nasıl yazılır? Malum nasıl yazılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?
DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır teşekkür

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.