Teşekkür nasıl yazılır? Teşekkür mü teşekür mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile üretilmiş olan birleşik türde kelimeler bulunur. Etmek, olmak, edilmek gibi yardımcı fiillerle oluşturulmuş olan birleşik fiiller için de bazı yazım kuralları vardır. Bu kurallar bir araya gelen kelimelerin uğradığı ses türemelerine ya da düşmelerine göre değişiklik gösterebilir.

Teşekkür kelimesi de etmek fiili ile kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin tek başına kullanımında da sık olarak hata yapılır. Doğru yazılması Türkçe Yazım kurallarına göre yazılması ile mümkün olabilir.

Teşekkür nasıl yazılır?

Teşekkür TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük bölümünde isim türünde iki farklı tanıma sahip olan bir kelimedir. Arapça kökenlidir ve dilimize Arapçadan gelmiştir. Yapılan bir iyilik karşısında hissedilen kıvanç ya da gönül borcunu ifade eden anlatan bir kelimedir. Bu kelimenin bir diğer kullanımı da yine isim türündedir. Teşekkür name anlamında da kullanılan bu kelime verilen belgenin de adı olarak kabul edilmiştir. Doğru yazılışı ise iki k harfi kullanılması ile mümkün olabilir. Etmek yardımcı fiili ile birlikte kullanıldığı zaman da ayrı olarak yazılır.

Teşekkür mü teşekür mü?

Birçok atasözünde, deyimde ya da birleşik kelimede kullanılan teşekkür yazımında en sık hataya düşülen kelimeler arasında yer alır. Çünkü bu kelimenin içinde yer alan k harfinin bir tane mi yoksa iki tane mi olacağı konusunda tereddütte kalınabilir. Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde de yer alan kullanımına göre teşekkür doğru yazılışı iki k harfi kullanılarak olmalıdır. Aksi takdirde yazım hatası yapılmış olur. Teşekür olarak yazıldığı zaman yazım yanlışı yapılmış olan bu kelime yazılırken iki k harfi kullanılmalıdır.



