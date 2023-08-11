Teşekkür ederim nasıl yazılır? Teşekkür ederim mi teşekkürler mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yabancı kökenli birçok kelime bulunur. Bu kelimeler zaman içinde halk arasındaki telaffuz ediliş biçimleri ile ya da bazı ekler alarak değişmiş, dönüşmüş ve Türkçeleşmiştir. Teşekkür kelimesi de yazımında en sık hata yapılan ve dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiş olan kelimeler arasında yer alır. Etmek yardımcı fiili ile bir araya gelerek teşekkür etmek birleşik fiilini üreten teşekkür kelimesi halk arasında en sık kullanılan kelimelerden biridir.

Teşekkür ederim TDK (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük sayfasına göre bir hoşnutluk ifadesidir. Kişiler, bir durum, bir kişi ya da bir olay karşısında hoşnut olduklarını ifade etmek için bu ifadeyi kullanırlar. Etmek yardımcı fiili kullanılarak üretilmiş olan teşekkür etmek ifadesinin doğru kullanımı bu şekildedir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sık olarak kullanılsa da Türkçede “teşekkürler” diye bir kullanım yoktur. Türk Dil Kurumu, Türkçe yazım kurallarına göre teşekkür ederim ifadesini doğru kabul etmektedir.

Teşekkür ederim mi teşekkürler mi?

Teşekkür ederim yazımı ayrı olması gereken bir ifadedir. Ayrıca bu ifadenin kısaca teşekkürler şeklinde kullanılması yazım yanlışı kabul edilir. Çünkü Türkçe dilinde teşekkürler ifadesi bulunmaz. Doğru ifade teşekkür ederim şeklinde olmalıdır. Türkçede etmek, edilmek, olmak gibi yardımcı fiillerle üretilmiş olan birçok birleşik fiil bulunur. Bu yardımcı fiillerin kullanımı ile oluşan birleşik fiiller genel olarak ayrı yazılır. Ancak bazı durumlarda bitişik yazılması gerekebilir.

Yardımcı fiil ile oluşturulmuş olan birleşik fiillerde, ilk kelimede herhangi bir ses türemesi ya da bir ses düşmesi yaşanmıyorsa o birleşik fiil ayrı olarak yazılmalıdır. Aksi takdirde yazım yanlışı yapılmış olur. Bu Türkçe Yazım Kuraları doğrultusunda etmek yardımcı fiili ile oluşturulmuş olan teşekkür ederim doğru yazılışı ayrı olan bir ifadedir. Bu ifadenin birleşik yazılması ya da teşekkürler şeklinde kısaltılması da yazım yanlışı kabul edilir.