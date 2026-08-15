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Antioksidan deposu: Türkiye’de henüz pek bilinmiyor! Kilosu 400 TL

Yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çeken ve Türkiye'de henüz çok fazla bilinmeyen aronya meyvesi, Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yetiştirilmeye başlandı. Kilogramı 400 TL'den alıcı bulan aronya meyvesinde ilk hasat için gün sayan üretici, ürünün şeker hastalığı başta olmak üzere sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Antioksidan deposu: Türkiye’de henüz pek bilinmiyor! Kilosu 400 TL

Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen 41 yaşındaki Ergün Gül, ilçede alternatif bir üretim modeli ortaya koydu. Yaklaşık 1,7 dönümlük boş arazisini değerlendirmek isteyen Gül, yaptığı araştırmalar sonucunda toprağın da uygun olduğunu tespit ederek aronya yetiştirmeye karar verdi. 200 kök aronya dikerek bakımlarını titizlikle sürdüren Gül, ağustos ayının sonuna doğru gerçekleştirilecek ilk hasat öncesinde ürünleri dalından ve kurutulmuş olarak tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

"AĞUSTOSUN SONUNA DOĞRU TOPLANIP YİYEBİLECEK VAZİYETE GELECEKLER"

Aronya yetiştiriciliğine başlama sürecini anlatan Ergün Gül, "Burada gerek aronya gerek yaban mersini, fındık ve hayvancılık gibi tarım faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Bu aronya bahçesini oluşturmamızın ana sebebi; yaklaşık 1,5 dönüm, bin 700 metrekare kadar boş arazimiz vardı. 'Burada ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, insanlara fayda sağlayabilecek neleri yapabiliriz' gibi düşüncelerimizi araştırmaya döktük. Daha sonra birçok meyve çeşidiyle ilgilendik, aronyayı fark ettik ve aronyanın çevremizde, Türkiye genelinde çok fazla bilinmediğini keşfettik.

'Bunu nasıl üretebiliriz, toprağımıza uyumlu mu' bunları araştırdık. Toprağımızın uyumlu olduğunu keşfettikten sonra bunu yetiştirebileceğimizi ve sağlıklı bir şekilde büyütebileceğimiz sonucuna vardık. Aronya meyvesi tam bir antioksidan deposu. Aronyayı öncelikle şeker hastalığı ve birçok hastalıklarda antioksidanın yüksek sağlık ve vücuda enerji vermesi sebebiyle burada yetiştirip insanlara da bu şekilde tüketimine hazır hale getirebileceğimizi öğrendikten sonra aronyayı burada sağlıklı bir şekilde yetiştirmeye başladık. Meyvelerimiz oluştu, şu anda yenilebilecek kıvama geldi. Ağustosun sonuna doğru, Ağustos'un 20'si gibi sağlıklı bir şekilde toplayıp yiyebilecek vaziyete gelecekler" dedi.

Antioksidan deposu: Türkiye’de henüz pek bilinmiyor! Kilosu 400 TL 1

"İLK ETAPLARDA ZORLANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ürünleri tüketicilere ulaştırma planlarından bahseden Gül, "Ürünleri değerlendirme konusunda çok bilindik bir meyve olmamasından dolayı tabi ilk etaplarda zorlanacağımızı düşünüyoruz ama tanıtımlarla, insanlara bunları anlatmakla, aronya meyvesinin ne kadar sağlıklı ve besin değerinin yüksek olduğunu insanlara anlatarak bu şekilde kişilerden kişilere ulaşmaya çalışacağız ve herkesin faydalanabilmesi için bunu özellikle sosyal medya aracılığıyla insanlara tanıtmaya çalışacağız. Bu şekilde hem taze dalından; gerek buraya gelip tarlamızda bekleme alanlarında bekleyip bizim taze bir şekilde dalından toplayarak kendilerine vermek şartıyla, gerekse vakumlu poşetler aracılığıyla doğal güneşte kurutularak insanlara kargo yoluyla gerekse birebir temas halinde ulaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Antioksidan deposu: Türkiye’de henüz pek bilinmiyor! Kilosu 400 TL 2

"BİZİM DE İLK MAHSULÜMÜZ OLACAK"

İlk kez deneyimledikleri bu süreçte vatandaşları aronyayı araştırmaya davet eden Gül, "Bizim de ilk mahsulümüz olacak, kısmet olursa sonuçlarını biz de merak ediyoruz. Meyvelerimiz, tarlamız burada; sağlıklı bir şekilde yetiştirdik. İlacını, her türlü suyunu, gübresini tam anlamıyla vererek. Bizim de yeni yeni öğrendiğimiz bir meyve ama gerek kendimiz de tadarak sağlıklı bir şekilde yetiştirdiğimizi fark ettik. İnsanlara bunu bu şekilde vermek istiyoruz, bu şekilde dağıtımını yapmak istiyoruz. Aronya meyvesini gerçekten araştırsınlar, ne kadar sağlıklı bir meyve olduğunu, antioksidan deposu olduğunu zaten kendileri de araştırmaları sonucunda göreceklerdir" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
aronya
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