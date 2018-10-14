SPOR

Dünyaca ünlü yıldız 3. kez futbolu bıraktı

İTALYA HABERLERİ  | 14.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

İtalyanlar'ın ünlü golcüsü Antonio Cassano, emekli olmaya doyamadı. Daha önce 2 kez futbolu bıraktığını açıklayan ancak 7 gün önce yeniden Serie C ekibi Virtus Entella ile idmanlara çıkan yıldız oyuncu, yeniden emeklilik kararı aldı.

Dünyaca ünlü yıldız 3. kez futbolu bıraktı

Temmuz 2017'de Verona'ya imza attıktan sadece 8 gün sonra futbolu bırakma kararı aldığını açıklayan Cassano, bu açıklamadan birkaç saat sonra kararından vazgeçmişti. 6 gün sonra Hellas Verona ile iki hazırlık maçında forma giyen Cassano, yeniden emeklilik kararı aldığını duyurmuştu.

Cassano

1 hafta kadar önce İtalya'da üçüncü ligde bulunan Virtus Entella ile anlaşan ve antrenmanlara çıkmaya başlayan Cassano, yeniden futbolu bırakma kararı aldı. 36 yaşındaki futbolcu, "Her şeyin bittiğini anlayacağınız bir gün gelir" diyerek aldığı kararı açıklarken tutkusunu kaybettiğine vurgu yaptı. Cassano, "Son birkaç gündür antrenmanlardan sonra kendimi çalışmaya karar vermediğimi fark ettim. Futbol oynamak istiyorsanız, tutku ve yeteneğe sahip olmanız gerekir. Geldiğim noktada bunları kaybettim" ifadelerini kullandı (Beinsports)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Juventus'ta Ronaldo krizi!Juventus'ta Ronaldo krizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antonio cassano Virtus Entella

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü yıldız 3. kez futbolu bıraktı

Dünyaca ünlü yıldız 3. kez futbolu bıraktı

Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

Juventus'ta Ronaldo krizi!

Juventus'ta Ronaldo krizi!

Raffaella Fico Ronaldo'ya destek verdi

Raffaella Fico Ronaldo'ya destek verdi

Cengiz Ünder ile Bayern Münih dışında Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edildi

Cengiz Ünder ile Bayern Münih dışında Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edildi

Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı

Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.