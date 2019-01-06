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Antrenmanda sakatlanan Kucka hastaneye kaldırıldı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Kucka şoku yaşanıyor! Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Kucka, son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Antrenmanda sakatlanan Kucka hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam ederken, bordo mavililerin antrenmanında teknik heyeti üzen bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Kucka, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından ayak bileğinde zedelenme meydana gelen Slovak futbolcu kontroller için hastaneye götürüldü.

Kucka bu sezon Trabzonspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Slovak futbolcu toplamda ise 10 maçta görev aldı. Kucka'nın Trabzonspor'la 2020'ye kadar sözleşmesi devam ederken, Slovak futbolcunun transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali de söz konusu.

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Trabzonspor juraj kucka

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