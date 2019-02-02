Antrenör Erol Kara sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 02.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Rize'de amatör kümede mücadele eden Gülbahar İslampaşaspor'un antrenörü Erol Kara (54), arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kara, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Antrenör Erol Kara sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Erol Kara, dün akşam arkadaşları ile halı saha maçı yaparken yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Erol Kara'yı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Erol Kara'nın acı haberi, ailesi ile amatör kümede mücadele eden ve antrenörü olduğu Gülbahar İslampaşaspor camiasını yasa boğdu. Kentteki bir gıda firmasının sahibi de olan Kara, bugün toprağa verildi.

Erol Kara


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Erol Kara Gülbahar İslampaşaspor

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