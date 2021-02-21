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Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

21.02.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, Fenerbahçe ile anlaştı.

Başarılı Atletizm Antrenörü Niyazi Gülhan’ın Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmasının ardından, Gülhan’ın başkanlığını yaptığı Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından R. Beren Özgü ile Derya Sayraman’da Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmalara katılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmasının kesinleşmesinin ardından konuşan başarılı antrenör Niyazi Gülhan, sporcularından R.Beren Özgü ve Derya Sayraman’ın da bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışabileceklerini açıkladı.

Son gelişmelere ilişkin bilgi veren Gülhan, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kendisine 2 yıldır aralıklı olarak teklif yaptığını paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nden gelen tekliflerle o günlerde ilgilenmediğini belirten Gülhan, "Son birkaç ayda çok yoğun görüşmelerimiz oldu. Sonuç olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Atletizm Antrenör kadrosuna dahil oldum, umarım herkes için hayırlı olur. Tabii ki anlaşma noktasında öncelikli isteklerim oldu. Bu isteklerimin en başında sporcularımın ve kulübümün menfaati öncelikli geliyor" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan anlaşmanın yanlış anlaşılmamasını isteyen Gülhan, "Erdek’te yaşamaya devam edeceğiz. Kazandığımız kupalarla, madalyalarla, Türkiye Şampiyonu Milli sporcularıyla ülkemizde ve bölgemizde adını altın harflerle yazdırmış bir kulübümüz var. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren onlarca sporcumuzla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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