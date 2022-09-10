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AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

10.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, bazı gayrimenkullerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AOÇ'nin sosyal medya hesabından, bazı arazilerin devri veya satışına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Çeşitli medya kuruluşlarında yer alan AOÇ'deki bazı gayrimenkullerin TOBB'a devredildiğine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu satışa konu Söğütözü'nde bulunan ve eski Başbakanlığa ait lojmanlar, AOÇ arazilerinin dışındadır." ifadelerine yer verildi.

AOÇ'ye ait lojman veya arazilere ilişkin bir satış veya devrin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, 1983'ten bugüne kadar AOÇ arazilerinde herhangi bir satış veya devir işlemi yapılmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul TOBB aoç

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