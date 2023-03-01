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AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak?

01.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin eğitimi online olarak vermeye başlamasının ardından gözler AÖF sınavlarında yer aldı. Sınavların yüz yüze mi yoksa online olarak mı gerçekleştirileceği araştırılırken, sınav tarihi de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak? İşte detaylar...

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak?

AÖF sınavlarının tarihi ve nasıl gerçekleştirileceği öğrenciler tarafından araştırılıyorç Sınav tarihi için geri sayım başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 2 Mart 2023 Perşembe günü sona eriyor. Peki AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak? İşte detaylar...

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecek.

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak?

AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 15-16 Nisan tarihlerine yapılacak.

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. İşlemler 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.

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