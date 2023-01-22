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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

22.01.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı dün başlayan ve bugün de gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları nedeniyle merak konusu oldu. Bilhassa İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Tarih gibi bölümlerde okuyan öğrenciler internette AÖF final sınav sonuçları tarihini araştırıyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF final sınav sonuçları tarihi, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz yıllar baz alındığında sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Şu an için Anadolu Üniversitesi'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz duyuruda bulunulmadı.

21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih yakın zamanda duyurulacaktır.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştır.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF final sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Öte yandan Anadolum eKampüs sisteminden derslere ilişkin çıkmış sınav soruları ve cevapları görüntülenebilmektedir.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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