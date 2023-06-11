AÖF FİNAL SONUÇLARI 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları tarihi merak edildi. 022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavları geçtiğimiz 3-4 Haziran yapıldı. İkinci etap ise 10 Haziran'da başladı ve 11 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler AÖF final sınavlarına giris.anadolu.edu.tr üzerinden girecekler. AÖF sınav sonuçları tarihi internette araştırılıyor. İşte detaylar...
AÖF sınav sonuçları genellikle 15 gün sonra sınava öğrencilerin erişimine açılıyor.
AÖF final sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanacak.
Sınav sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.
AÖF sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve Anadolu Üniversite'sinin internet adresindeki Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.