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AÖF FİNAL SONUÇLARI 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr sonuç sorgulama ekranı

11.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. nadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavlarında ilk etap 3-4 Haziran tarihlerinde yapıldı. Çevrimiçi olarak iki ayrı zaman diliminde düzenlenen sınavlarda ikinci etap bugün itibarıyla son bulacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, aof.anadolu.edu.tr AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SONUÇLARI 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları tarihi merak edildi. 022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavları geçtiğimiz 3-4 Haziran yapıldı. İkinci etap ise 10 Haziran'da başladı ve 11 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler AÖF final sınavlarına giris.anadolu.edu.tr üzerinden girecekler. AÖF sınav sonuçları tarihi internette araştırılıyor. İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları genellikle 15 gün sonra sınava öğrencilerin erişimine açılıyor.

AÖF final sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanacak.

Sınav sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve Anadolu Üniversite'sinin internet adresindeki Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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