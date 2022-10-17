AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi ile tarihler belli oldu!

Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi sıklıkla sorgulanıyor. İkinci üniversiteyi okumak veya yüksek öğrenimini açıktan tamamlamak isteyenlerin başvurduğu AÖF kayıt yenileme tarihlerinde sona gelindi. Bu gelişmenin ardından AÖF sınav tarihleri dıklıkla sorgulanmaya başladı. İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri...
AÖF sınav takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak sınavların tarihleri netleşti.
AÖF Güz Dönemi Sınavları Ne Zaman?
AÖF güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavlarıysa 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.
AÖF Bahar Dönemi Sınavları Ne Zaman?
AÖF bahar dönemi ara sınavı 15- 16 Nisan 2023, dönem sonu sınavı 27- 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.
Yaz Okulu Sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
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