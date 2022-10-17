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AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi ile tarihler belli oldu!

17.10.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav tarihleri Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri aralığında yapıldı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı sınav takvimi ile beraber gün dönemi sınav tarihleri de belli oldu. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi...

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi ile tarihler belli oldu!

Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi sıklıkla sorgulanıyor. İkinci üniversiteyi okumak veya yüksek öğrenimini açıktan tamamlamak isteyenlerin başvurduğu AÖF kayıt yenileme tarihlerinde sona gelindi. Bu gelişmenin ardından AÖF sınav tarihleri dıklıkla sorgulanmaya başladı. İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF sınav takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak sınavların tarihleri netleşti.

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AÖF Güz Dönemi Sınavları Ne Zaman?
AÖF güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavlarıysa 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi Sınavları Ne Zaman?
AÖF bahar dönemi ara sınavı 15- 16 Nisan 2023, dönem sonu sınavı 27- 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

Yaz Okulu Sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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