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AÖF kayıt yenilemede son gün! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme ekranı...

17.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF kayıt yenileme işlemini halen gerçekleştirmeyen öğrenciler için zaman daralıyor. 3 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri için bugün son gün! Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ekranına haberimizin içeriğinden erişim sağlayabilirsiniz. İşte merak edilenler...

AÖF kayıt yenilemede son gün! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme ekranı...

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemleri ve ücretleri hakkında araştırmalara başladı. Merak edilen tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme ekranı...

2022-2023 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

3 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim Pazartesi (bugün) sona erecek. Öğrenciler kayıt yenileme işlemini aof.anadolu.edu.tr adresinden, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle tamamlayacak.

AÖF kayıt yenileme ekranına ulaşmak için, 'https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx' adresine erişim sağlayın.

AÖF kayıt yenilemede son gün! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme ekranı...

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alıyor. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapılacak. Ödemeler, Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

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