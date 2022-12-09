AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır? Vize sınavları için heyecanlı bekleyiş!

AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Güz yarıyıl ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavda öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru sorulacak. Birçok kişi arama motorlarında, "AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden edinilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sisteme giriş yaparak sınav yerlerini görebilirler.

AÖF SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖF güz dönemi sınavları bu hafta sonu yapılacak. Cumartesi ve Pazar’a denk gelen günlerde öğrenciler AÖF sınav oturumlarına girecek.

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?

AÖF sınavına girerken fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

