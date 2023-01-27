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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2023 sınav sonuçları sorgulama

27.01.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavları belirli tarihlerde yapılıyor. Güz dönemi final sınavları 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2023 sınav sonuçları sorgulama

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Sınava giren adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler AÖF sınav sonuçlarında.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF final sınavları 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

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AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF'de bütünleme sınavı bulunmuyor. İşte sınav tarihleri:
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023


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