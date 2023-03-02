AÖF SINAV TARİHLERİ 2023: AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav takvimi yayımlandı

AÖF sınav tarihi merak konusu olurken birçok kişi konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını inceliyor. AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadığı için bilinmiyor. İşte AÖF bahar dönemi sınav takvimi yayımlandı

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecek.

AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 15-16 Nisan tarihlerine yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. İşlemler 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.

