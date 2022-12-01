AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!

AÖF sınav yerleri için birçok vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022 olarak belirlendi. AÖF sınav tarihleri yaklaştı. İşte AÖF sınav yerlerine dair son gelişmeler…
AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler geldiğinde, detaylar sayfamızda yer alacak.
AÖF güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022'de tamamlanacak. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023'te düzenlenecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavı 15-16 Nisan 2023'te yapılacak. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023'te olacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023'te yapılacak.