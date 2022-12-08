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AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

08.12.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının ne zaman, saat kaçta yapılacağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Güz yarıyıl ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavda öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru sorulacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınav tarihi ve saati vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin düzenlediği sınav oturumlarının tarihleri bir süre önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınavları bu hafta sonu yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖF güz dönemi sınavları bu hafta sonu yapılacak. Cumartesi ve Pazar’a denk gelen günlerde öğrenciler AÖF sınav oturumlarına girecek.

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerin merakla beklediği güz dönemi sınavlarının tarihleri de açıklandı. Hafta sonu yapılacak oturumlar için giriş belgelerinin eksiksiz olarak alınması gerekiyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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