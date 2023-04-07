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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2023 AÖF sınavları nasıl olacak, online sınava nasıl girilir? e-Kampüs giriş ekranı!

07.04.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav tarihi; 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının online olarak gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2023 AÖF sınavları nasıl olacak, online sınava nasıl girilir? İşte, e-Kampüs giriş ekranı...

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2023 AÖF sınavları nasıl olacak, online sınava nasıl girilir? e-Kampüs giriş ekranı!

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler AÖF sınav tarihlerini sorguluyor. Konuya ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden online sınav açıklaması yapılmıştı. İşte AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav tarihleri açıklandı. AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

AÖF ara sınavları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden konuya dair yapılan açıklamada;

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"Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak http://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş bilginize 31 Mart tarihinden itibaren öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz." denildi.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra giriş sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sınav giriş yerleri açıklandı!ALES sınav giriş yerleri açıklandı!
AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları online mı? AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları online mı?
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