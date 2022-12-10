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AÖF sınavlarında kalem veriliyor mu? AÖF sınavlarında kalem ve silgi dağıtılıyor mu?

10.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarında kalem verilip verilmediği bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) sınava girecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişin araştırma yapıyor. Peki, AÖF sınavlarında kalem veriliyor mu? AÖF sınavlarında kalem ve silgi dağıtılıyor mu? Detaylar haberimizde...

AÖF sınavlarında kalem veriliyor mu? AÖF sınavlarında kalem ve silgi dağıtılıyor mu?

AÖF sınavlarında kalem verilip verilmediği merak konusu oldu. AÖF güz dönemi sınavları bugün (10 Kasım 2022 Cumartesi) ve yarın yapılacak. AÖF sınavında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Peki, AÖF sınavlarında kalem veriliyor mu? AÖF sınavlarında kalem ve silgi dağıtılıyor mu? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAVLARINDA KALEM VERİLİYOR MU?

AÖS sınavlarında kalem ve silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken kalem ve silgilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖF sınavları sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor.

AÖF sınavında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

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