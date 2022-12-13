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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? Geri sayım başladı!

13.12.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi vize sınavının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözleri sınav sonuç tarihine çevrildi. AÖF vize sınavı soru ve cevapları bekleniyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? Geri sayım başladı!

AÖF vize sınavları 11- 12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından rahat bir nefes alan öğrenciler şimdi de sınav sonuç tarihini araştırmaya koyuldu. Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuç tarihi henüz belli olmadı.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? Geri sayım başladı!

Sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? Geri sayım başladı!

Öte yandan AÖF cevap anahtarı da bekleniyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? Geri sayım başladı!

Cevap anahtarı yayınlandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.


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