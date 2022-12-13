AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? Geri sayım başladı!

AÖF vize sınavları 11- 12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından rahat bir nefes alan öğrenciler şimdi de sınav sonuç tarihini araştırmaya koyuldu. Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuç tarihi henüz belli olmadı.

Sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan AÖF cevap anahtarı da bekleniyor.

Cevap anahtarı yayınlandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.



